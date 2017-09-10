Севастополь, 10 сентября, 2017, 22:56 — ИА Регнум. Необычайно низкая явка на выборах губернатора Севастополя в единый день голосования обусловлена «шапкозакидательским» отношением кандидатов и их партий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил политолог Игорь Рябов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Единый день голосования

«Прежде всего, разочаровала явка. Насколько я помню, даже в худшие украинские годы явка на выборах в Севастополе не опускалась ниже 40%. Низкая явка — это результат плохой подготовки к выборам всех без исключения партий в Севастополе. «Единая Россия» при этом выполнила задачу-минимум: привела к безоговорочной победе своих кандидатов. Впрочем, низкая явка разочаровала и лидеров партии», — отметил эксперт.

По его словам, в целом это объяснимо тем, что севастопольцы уже год воспринимают Дмитрия Овсянникова как легитимного главу региона, полномочия которого подтверждены доверием президента.

«Что сейчас требуется избранному губернатору? Главное — стать реальной властью в городе-герое, выстроить собственную управленческую систему, и обязательно с привлечением в правительство местных профессионалов. Пока запрос на местные кадры во власти — один из самых первостепенных в Севастополе», — подчеркнул Игорь Рябов.

Он также отметил, что остальным партиям нужна кардинальная перестройка, поскольку уровень политической культуры у всех оппозиционных сил очень низкий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования, 10 сентября 2017 года, в городе-герое Севастополе горожане впервые в новейшей истории выбирали губернатора; в других регионах полуострова проходят дополнительные выборы депутатов крымского парламента, а также в представительные органы муниципальных образований Республики. В частности, в Севастополе с 8:00 до 20:00 работали 190 избирательных участков, среди которых два — на кораблях Черноморского флота.