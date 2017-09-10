Берлин, 10 сентября, 2017, 22:53 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Шальке» переиграл «Штутгарт» в домашнем матче третьего тура чемпионата Германии. Встреча, прошедшая 10 сентября на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 3:1.

Andy03 Футбольный мяч

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Набиль Бенталеб (пенальти), Налдо и Гвидо Бургшталлер. У гостей мяч забил Шадрак Аколо.

После трех матчей в чемпионате Германии «Шальке-04» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков. Клуб «Штутгарт», набравший 3 балла, находится на четырнадцатой позиции.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 3-й тур

«Шальке-04» (Гельзенкирхен) — «Штутгарт» (Штутгарт) — 3:1.

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