Курск, 10 сентября, 2017, 22:46 — ИА Регнум. В Курске стали известны первые итоги голосования на выборах депутатов Курского городского собрания шестого созыва по единому округу. Пока обработано менее 300 бюллетеней, и на их основе лидирует «ЕР».

Флаг партии «Единая Россия»

«Единая Россия» получила 137 голосов (47,40%), «Зелёные» — 18 (6,23%), КПРФ — 54 (18,69%), ЛДПР — 59 (20,42%).

По данным регионального избиркома, к 18:00 явка избирателей в областном центре составила 22,10%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в областном центре на 34 мандата депутатов Курского городского Собрания претендовали более 300 человек — представители политических партий и самовыдвиженцы. Выборы проходили по смешанной системе: из 34 депутатов Курского городского собрания 17 избираются по партийным спискам по единому избирательному округу, 17 — по одномандатным избирательным округам.

Куряне на участках получали по два избирательных бюллетеня. В одном из них были размещены названия политических партий и фамилии кандидатов из партийных списков по единому избирательному округу, а в другом бюллетене — фамилии кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу.

В областном центре с 8:00 до 20:00 работали 209 избирательных участков. Сейчас члены комиссий подсчитывают голоса избирателей.

Всего в регионе в единый день голосования проходили 77 избирательный кампаний, среди которых кроме выборов депутатов Курского городского собрания шестого созыва были выборы Железногорской и Щигровской городских дум, а также депутатов представительных собраний Касторенского и Льговского районов.