Киев, 10 сентября, 2017, 22:37 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, ранее лишенный украинского гражданства, незаконно пересек польско-украинскую границу. Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в комментарии УНИАН.

Arnaud DG Украинский пограничный столб

«Толпа, среди которой были подготовленные для этого люди, прорвала пункт пропуска «Шегини» с тыльной стороны, — говорит Слободян. — Фактически, можно сказать, вторглась на территорию Польши, забрала Михаила Саакашвили, затеяла драку с пограничниками и затянула Саакашвили на территорию Украины».

При этом он добавил, что Саакашвили незаконно пересек границу, так как никакого погранично-таможенного оформления не проходил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2017 г. бывший глава Одесской области Саакашвили в окружении сторонников прорвался из Польши на территорию Украины через оцепление силовиков на КПП «Шегини».

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