Севастополь, 10 сентября, 2017, 22:25 — ИА Регнум. Врио губернатора Севастополя, кандидат от «Единой России» Дмитрий Овсянников лидирует на выборах главы города-героя, согласно предварительным данным на 21:52 10 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избирательной комиссии.

Kremlin.ru Врио Губернатора города Севастополя, Дмитрий Овсянников

За врио губернатора отдали голоса 69,96% участников голосования. На втором месте кандидат от КПРФ Роман Кияшко — 17,71%, Илья Журавлев (ЛДПР) получил 8,78%, Иван Ермаков («Патриоты России») — 1,25%, Николай Кряжев («Коммунистическая партия социальной справедливости») — 0,5%.

Добавим, что явка на 18:00 составила 30,45%, избирательные участки закрылись в 20:00.

Европейские эксперты оценили высокий уровень подготовки выборов:

«Мы отметили, что выборы проходят согласно всем международным правовым стандартам: на граждан не оказывается давление, серьезных нарушений не выявлено. Особенность Севастополя, что голосуют все горожане: и молодежь, и жители преклонного возраста. В Европе в избирательном процессе более активны люди постарше», — сказал французский парламентарий Тьерри Мариани.