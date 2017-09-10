Рязань, 10 сентября, 2017, 22:20 — ИА Регнум. Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов по результатам обработки первых протоколов набирает почти 87,8% голосов. На втором месте кандидат от ЛДПР Александр Шерин, у которого пока чуть больше 7%. На третьем — коммунист Владимир Федоткин. За него проголосовали 5,9%.

Kremlin.ru Николай Любимов

Представитель «Справедливой России» Сергей Пупков получает 1,77%, а кандидат от «Партии роста» Александра Перехватова — 1,4.

Окончательная явка составила чуть больше 37,3%.

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора Рязанской области прошли 10 сентября.

Эксперты и наблюдатели отмечают, что голосование прошло без особых нарушений. Причем их количество, по сравнению с выборами 2012 года, уменьшилось в разы.

Напомним, что в 2012 году на губернаторских выборах победил Олег Ковалев, он получил 64,4% голосов. Явка тогда была 43,67%.