Брянск, 10 сентября, 2017, 22:01 — ИА Регнум. На дополнительных выборах в Госдуму в Брянском одномандатном избирательном округе №77 лидирует кандидат от ЛДПР Борис Пайкин, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии. Пока его результат — 57% голосов. Сейчас обработано примерно 4,73% протоколов.

ЛДПР

На втором месте с результатом 9,1% представитель КПРФ Александр Куприянов. Третье место пока занимает Сергей Горелов, который представляет «Партию роста». У него — 7,91% голосов.

Кандидат от «Справедливой России» Сергей Курденко пока занимает четвертое место с результатом 5,89%, а представитель партии «Яблоко» Ольга Махотина — пятое. За нее, по предварительной информации, отдали свои голоса 4,32% избирателей.

ИА REGNUM напоминает, что довыборы в Госдуму прошли 10 сентября. На место, которое стало вакантным после того, как от мандата отказался представитель «Единой России» Владимир Жутенков, претендовало девять кандидатов.

При этом среди них не было претендента от «Единой России». В партии заявили, что не успели бы провести праймериз, поэтому решили отказаться от участия в выборах. Наблюдатели отмечали, что такое решение было принято для того, чтобы поддержать кандидата от ЛДПР.

Напомним, что Борис Пайкин в 2016 году участвовал в выборах в Госдуму в Санкт-Петербурге, но, несмотря на дорогостоящую кампанию, проиграл выборы и не попал в среду депутатов.