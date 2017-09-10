Львов, Украина, 10 сентября, 2017, 21:55 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который 10 сентября прорвался на Украину из Польши благодаря помощи своих сторонников, отправился во Львов. Об этом сам политик сообщил в эфире телеканала Newsone.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили

«Сегодня мы соберемся во Львове, наверное, в ближайшем городе, — отметил Саакашвили. — Решим как далее двигаться на Киев».

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской области Саакашвили в окружении сторонников прорвался из Польши на территорию Украины через оцепление силовиков на КПП «Шегини».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили по решению президента Украины Петра Порошенко был лишен украинского гражданства. Позднее бывший чиновник намеревался разобраться с преступной украинской верхушкой, да и в целом освободить Украину от молдавских и донецких олигархов.

Читайте также: Бонапарт идёт на Париж: Саакашвили прорвался на территорию Украины