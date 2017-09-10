Ленинградская область, 10 сентября, 2017, 21:58 — ИА Регнум. Избирательная кампания в Ленобласти была скучной и размеренной, в том числе и потому, что федеральный центр никак в ней не участвовал. Такое мнение 10 сентября высказал политолог Дмитрий Солонников, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в Ленобласти в единый день голосования выбирали одного депутата Госдумы, одного депутата Законодательного собрания региона и порядка 70-ти муниципальных депутатов.

Политолог Юрий Светов согласился с коллегой, впрочем, он не согласен, что власти намеренно пытались погасить интерес граждан к выборам. Светов добавил, что свою роль сыграло и отсутствие каких-либо ярких персонажей на политической арене.

«Есть четыре типа политических типажей: «отец отечества», «герой», «сосед» и «клоун». В этом политическом цикле типажей, которых можно отнести к «клоуну», почти нет. А ведь выборы делали весёлыми для нас именно такого рода люди, но, похоже, что все они ушли в прошлое», — сказал Светов.

«Возможности интернета политические силы не используют в полной мере. Барак Обама перед избранием на второй срок отправил 15 миллионов электронных писем с призывом, мол, я переизбираюсь, помогайте. Что мешает нашим кандидатам в депутаты Госдумы делать это, неизвестно», — добавил Светов.

Кроме того, относительно позитивная экономическая ситуация в Ленобласти также могла усыпить потенциальных избирателей, которые решили отдохнуть в воскресенье, полагают эксперты.