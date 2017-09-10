Петрозаводск, 10 сентября, 2017, 21:52 — ИА Регнум. По данным на 20:00 мск 10 сентября на 468 избирательных участках в Карелии свои голоса за того или иного кандидата на пост регионального руководителя отдали 144 060 человек, или 27% от общего числа избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Батов ИА REGNUM Избирательный участок в Петрозаводске

Избирательные участки в Карелии, открывшись в 8 часов утра, закроются ровно в 22:00. Таким образом, голосование продлится целых 14 часов, на два часа больше, чем в других регионах страны.

Несмотря на это, уже очевидно, что и в этом году Карелия остаётся регионом с низким интересом населения к выборам, несмотря на конкурентное политическое пространство, считают эксперты.

«Нельзя сказать о том, что в республике республике Карелия абсолютно не конкурентные выборы. Это не Центральная Россия, это не какие-то другие федеральные округа, здесь есть определённая интрига <…> Честно говоря, я не до конца уверен, кто сегодня победит», — говорит Эльдар Азимов, преподаватель института экономики и права Петрозаводского государственного университета, председатель карельского регионального отделения Всероссийского движения «Корпус наблюдателей» За чистые выборы».

Следует отметить, что определенные усилия для того, чтобы привлечь избирателей на участки, организаторы выборов в Карелии предпринимали. Так, время работы участков увеличили на два часа: сейчас Карелия — единственный регион в стране, где голосование продлили до 22:00.

Избирателям административного центра республики вновь напомнили о том, что у Петрозаводска нет официального статуса столицы Карелии и организовали параллельно выборам главы Карелии анонимное голосование за соответствующий региональный закон. Для этого, в том числе, создали общественное движение «Петрозаводск — любимая столица», с работой волонтёров и группой «ВКонтакте».

Отметим, что на последних «больших» выборах — в Госдуму и Заксобрание Карелии — явка в республике также была невысокой и составила около сорока процентов.