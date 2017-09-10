Рязань, 10 сентября, 2017, 21:31 — ИА Регнум. Выборы губернатора Рязанской области прошли спокойно, а нарушения, которые были зафиксированы, стали намного мельче, чем, к примеру, на выборах 2012 года. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил политолог, руководитель Клуба избирателей Рязанской области Александр Семенов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

«В целом голосование прошло спокойно. Если сравнивать с прошлым годом или с выборами губернатора в 2012 году, обращений и жалоб стало на порядки меньше, и они по большей части мелкие. То есть каких-то критических нарушений не было и вряд ли, наверно, будет, потому что еще предстоит подсчет голосов. Но в целом этап голосования прошел тихо, спокойно. Все кандидаты к нам приходили, каких-то претензий и обвинений, в принципе, не было ни от кого», — сказал эксперт.

Александр Семенов также отметил, что финальная явка, которая станет известна после объявления первых результатов, скорее всего, будет ниже, чем ранее прогнозировалось.

«Опять же, если сравнивать явку с выборами 2012 года, то, в принципе, явки равные. Я думаю, что будет ниже 42—43%, которые я ранее прогнозировал, потому что сыграла роль погода. Сегодня очень хорошая погода в Рязани, было солнечно, и, видимо, люди решили в последние солнечные дни поехать на дачи или еще куда-то».

Между тем в регионе сообщалось о нескольких нарушениях со стороны одного из кандидатов. Так, представитель ЛДПР Александр Шерин размещал на своей странице в социальной сети агитационные материалы, в которых призывал голосовать за его кандидатуру. В одном из постов он даже опубликовал фото, видимо, своего бюллетеня, сопроводив его подписью «пример правильно заполненного бюллетеня».

Кроме того, сообщалось, что по Рязани разъезжает автомобиль с агитационным плакатом в поддержку кандидата, а жителям региона в день голосования приходили смс-сообщения с призывом голосовать за Шерина.

Отметим, что ранее в интервью ИА REGNUM Александр Шерин заявлял о том, что ожидает второй тур выборов. По мнению Александра Семенова, такой сценарий развития событий — нереалистичен.

«Понятно, что всё это идет к тому, что результат Александра Шерина будет не очень высокий. Скорее всего, перед руководством партии ему придется объясняться, поэтому создается изначально ситуация, что «у меня украли голоса». Дальше, конечно, будет продолжать, но социологи показывали, что второго тура не будет. Понятно, что это позиция, чтобы дальше начать говорить о краже голосов», — сказал собеседник издания.

Напомним, что 10 сентября в Рязанской области состоялись выборы губернатора. В них принимали участие пять кандидатов. Это врио главы региона Николай Любимов («Единая Россия»), кандидат от «Партии роста» Александра Перехватова, представитель «Справедливой России» Сергей Пупков, кандидат от КПРФ Владимир Федоткин и представитель ЛДПР Александр Шерин.

По данным на 18:00, явка составляла 31,81%.