Ярославль, 10 сентября, 2017, 22:00 — ИА Регнум. По данным exit-poll на выборах в муниципалитет Ярославля «Единая Россия» набрала 38%, сообщает телеканал «Первый Ярославский».

Флаг партии «Единая Россия»

По другим партиям получены следующие цифры: КПРФ — 9,7%, ЛДПР — 5,9%, «Справедливая Россия» — 4,4%, «Яблоко» — 2,5%, Коммунисты России — 2,29%, ПАРНАС — 2,28%, Патриоты России — 1,52%, РОДИНА — 0,37%.

30% опрошенных не ответили на вопрос, за какую партию они проголосовали.

Таким образом, по данным экзит-пулов 5% барьер преодолели «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР.

Сейчас идет подсчет голосов, предварительные итоги, по словам председателя областной избирательной комиссии Олега Захарова, должны появиться к полуночи. Явка на выборах в муниципалитет города Ярославля, по данным облизбиркома, на 18 часов выросла до 25,8%.