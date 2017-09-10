Севастополь, 10 сентября, 2017, 21:20 — ИА Регнум. Работникам МИД Украины стоит забыть про Крым и больше беспокоиться о честности собственных выборов. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил вице-спикер Законодательного собрания Севастополя Андрей Кулагин, комментируя заявление официального представителя МИД Украины Марьяны Бецы.

Minsvyaz.ru Крымские флаги

«Работникам украинского МИДа я могу пожелать наконец забыть про Крым», — сказал вице-спикер Законодательного собрания Севастополя.

При этом Кулагин добавил, что властям Украины стоит следить и контролировать избирательные процессы в своей стране.

Напомним, 10 сентября официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в соцсети Twitter сообщила, что власти Украины выразили протест в связи с проведением выборов в Крыму.

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