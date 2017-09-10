Екатеринбург, 10 сентября, 2017, 21:09 — ИА Регнум. В Свердловской области на выборах главы региона обработано 159 протоколов участковых избирательных комиссий из 2542, что составляет 6,25%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального избиркома корреспонденту ИА REGNUM.

Алексей Банников Брифинг в пресс-центре избиркома Свердловской области

По данным на 22:00 часа 10 сентября 2017 года по местному времени (20:00 по мск), участие в выборах губернатора Свердловской области приняло 30,85% избирателей. Впрочем, возможно, этот показатель касается тех участков, где голоса уже обработаны.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18:00 сообщалось о явке избирателей в 33,47%. В Свердловской области помимо выборов главы региона также проходят прямые выборы мэров в четырёх городских округах и выборы депутатов 49 муниципалитетов региона.