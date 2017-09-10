Рим, 10 сентября, 2017, 20:52 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Лацио» (Рим) переиграл «Милан» (Милан) в домашнем матче третьего тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая 10 сентября на стадионе «Олимпико» в Риме, завершилась со счетом 4:1.

(сс) AnnRos Футбол

Героем встречи стал нападающий Чиро Иммобиле, оформивший хет-трик.

После трех туров в чемпионате Италии римский «Лацио» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков. Клуб «Милан», набравший 6 баллов, находится на шестой позиции.

Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур

«Лацио» (Рим) — «Милан» (Милан) — 4:1.

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