Черкесск, 10 сентября, 2017, 20:48 — ИА Регнум. На 18:00 в выборах депутатов городской думы города Черкесска пятого созыва приняли участие 56,93% жителей города. Общее число избирателей в столице региона, по данным избиркома, составляет 84 607 человек.

(сс) UFC111 Флаг Карачаево-Черкесии

Выборы проходили по партийным спискам. В них принимали участие кандидаты от семи партийных объединений. Среди них «Единая Россия», ЛДПР, «Коммунисты России», КПРФ, «Родина», «Гражданская платформа», «Справедливая Россия».

Для голосования в Черкесске в 08:00 были открыты 52 избирательных участка. В настоящее время все они закрыты для подсчета голосов избирателей.

Информации о нарушениях в ходе выборов от центризбиркома не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 сентября, в Карачаево-Черкесии проходила 51 избирательная кампания. Жители региона выбирают депутатов в органы местного самоуправления. Всего будет избран 481 депутат.