Киев, 10 сентября, 2017, 20:40 — ИА Регнум. Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили в окружении сторонников прорвался на территорию Украины через оцепление силовиков на КПП «Шегини». Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» с места событий.

Mstyslav Chernov Михаил Саакашвили

По данным агентства, после того, как соратники экс-главы Грузии прорвали оцепление украинских силовиков, Саакашвили пешком прошел на территорию Украины.

10 сентября экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не смог въехать на территорию Украины, поскольку украинские пограничники отказались пропускать на свою территорию поезд, на который он купил билет. Просидев в вагоне несколько часов, политик пересел на автобус и отправился на польский пункт пропуска «Краковец».

Наполеон на перевале Сен-Бернар. Давид, 1803. Масло, холст

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля 2017 г. президент Украины Петр Порошенко лишил гражданства Михаила Саакашвили, который в период с мая 2015 года по ноябрь 2016 года был губернатором Одесской области. В июле Саакашвили отбыл из Украины в США, затем находился в Польше, Литве и Венгрии.

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