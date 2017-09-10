Астана, 10 сентября, 2017, 20:33 — ИА Регнум. 11 сентября в Мажилисе (нижней палате) парламента в 10:00 по астанинскому времени должны состояться парламентские слушания на тему: «О вопросах введения единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные информированного источника, на этом заседании члены рабочей группы Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при президенте Республики Казахстан предложат окончательный вариант казахского алфавита на латинице.

Pbs.twimg.com Диграф

Этот вариант содержит 25 стандартных букв латиницы и 33 звука. Специфические 8 звуков казахского языка будут передаваться сочетанием нескольких букв — диграфами. Таким образом, для набора казахского текста на латинице будет использоваться стандартная англоязычная клавиатура, что, по всей видимости, и послужило главным фактором выбора этого варианта.

Напомним, что сейчас в кириллическом варианте казахского алфавита 42 буквы и 28 звуков.

Для турецкого, азербайджанского, туркменского и узбекского языков латинский алфавит дополнен буквами с диакритическими знаками для передачи специфических звуков.

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