Париж, 10 сентября, 2017, 20:18 — ИА Регнум. «Американские компании создают продукты, насаждают их, собирают данные обо всех и обо всём на своих серверах. Аудитория GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) во Франции охватывает практически 100% населения, — пишет на страницах Le Figaro ее корреспондент Люк Рюбьелло. — США фактически реализуют систему колонизации мира, применявшуюся еще в XVIII веке: захватить страну и перепродать ей ее же ресурсы после определенной обработки».

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В крупнейшем в мире дата-центре в городе Блаффдейл в штате Юта затрачено 2 миллиарда долларов на площади в 100 000 м2. США исторически является союзником Франции, но так ли это на самом деле, если глава Белого дома укрепляет ее военное доминирование над нами и могущество спецслужб?

«Разоблачения WikiLeaks показывают, что наши смартфоны и телевизоры шпионят за нами, поставляя информацию о нас американцам. Именно с целью шпионажа и сбора данных французы теперь при въезде на территорию США обязаны сообщить свои аккаунты в соцсетях, — отмечает журналист. — Будущее Франции под большой угрозой: GAFAM обладает практически всей полнотой информации об успеваемости французской школьной и студенческой молодежи. Перетянуть талантливых студентов в США не составит проблем, следует только предложить им стипендию выше, чем в их родной стране».