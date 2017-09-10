Каракас, 10 сентября, 2017, 20:17 — ИА Регнум. «Боливарианская республика Венесуэла прекратит, начиная с настоящего момента, подписание государственных контрактов в долларах и заставит компании, которые хотят вести бизнес с правительством, перейти на «корзину валют», включая юань, рубль, рупии и евро», — сообщает выходящее в Каракасе издание Ultimas noticias сегодня.

geralt Доллар

Объявление было сделано в четверг, 7 сентября, исполнительным вице-президентом страны Тареком Эль Аиссами на следующий день после того, как президент Николас Мадуро объявил о внедрении «новой альтернативной международной платежной системы» в ответ на санкции, введенные Соединенными Штатами против Венесуэлы.

«Альтернативной система является, разумеется, доллару США, — комментирует испанское информационно-аналитическое издание El Economista. — Венесуэльский чиновник сообщил, что «Каракас готов стать первой в Латинской Америке страной, готовой подписать соглашение о продаже своей нефти в Китай за юани».

В соответствии с разработанной в правительстве Венесуэлы программой, частным банкам страны также «предложено открывать филиалы в России, Китае, Индии и европейских государствах или создавать корреспондентские отношения с финансовыми структурами в названных странах».

В рамках новой инициативы кабинета Мадуро прекратят свое существование долларовые аукционы, на которых американская валюта продавалась венесуэльским банкам и предприятиям, дополняет испанское издание.

«Мы снимаем с себя долларовое ярмо, которое ничего нам не приносило, кроме агрессии и шантажа со стороны Соединенных Штатов», — заявил Эль Аиссами, давая интервью государственному телеканалу в ходе обзорной передачи «Политико-экономический форум за продуктивное развитие».