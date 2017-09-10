Саратов, 10 сентября, 2017, 20:09 — ИА Регнум. В Саратовской области прошли выборы губернатора и депутатов Саратовской областной думы (выборы главы региона впервые с 2000 года). Как сообщили ИА REGNUM, в региональном избиркоме, явка на 19:30 составила 52,41%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

Самая высокая явка отмечена в Хвалынском районе — 87,97%, самая низкая — в Пугачевском — 31,73%. В районах Саратова пока идет сбор данных.

Напомним, в Саратовской области зарегистрированы 1 млн 951 тыс. избирателей, в том числе в Саратове — 693,6 тыс. Открыт 1891 избирательный участок. Задействованы 289 КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней).

На должность губернатора претендуют четыре кандидата: врио губернатора Валерий Радаев, первый секретарь областного комитета КПРФ Ольга Алимова, генеральный директор ООО «Мастер склад» Станислав Денисенко от партии ЛДПР и главный инженер ООО «Балтекс» Лидия Паринова от «Патриотов России».

В Саратовскую областную думу шестого созыва избирают 45 депутатов — 23 депутата по единому избирательному округу, 22 — по одномандатным избирательным округам. Для попадания в областную думу по пропорциональной системе партиям необходимо преодолеть 5%-й барьер. Срок полномочий областной думы шестого созыва — пять лет.

В выборах депутатов Саратовской областной думы шестого созывапо единому избирательному округу участвуют 6 избирательных объединений с общим количеством кандидатов 267 человек. По одномандатным избирательным округам зарегистрировано 113 кандидатов.

Как сообщало ИА REGNUM, электоральная статистика в регионе выглядит так. В голосовании на выборах депутатов Саратовской областной думы пятого созыва в 2012 году приняли участие 46,93% избирателей. В 2016 году явка на выборах в Госдуму и Саратовскую городскую думу составила 53,75%.