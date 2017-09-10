Киев, 10 сентября, 2017, 19:45 — ИА Регнум. МИД Украины выразил протест в связи с проведением выборов в Крыму. Об этом заявила официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца на своей странице в соцсети Twitter.

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«Выражаем решительный протест в связи с избирательными процессами в «оккупированном» Крыму», — написала Беца.

10 сентября в Республике Крым граждане выбирают депутатов местного парламента по Войковскому и Ленинскому одномандатным округам. Также в 5 регионах республики жителям предстоит избрать депутатов на вакантные места в муниципальные органы Щёлкино, Бахчисарая, Керчи, Симферополя и Симферопольского района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав Российской Федерации после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование крымчан стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.