Ярославль, 10 сентября, 2017, 19:28 — ИА Регнум. По состоянию на 18 часов на выборах в Ярославской области явка составила 28,6%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Голосование завершится в 20.00.

Как и раньше, активнее голосуют сельские жители — например, в Первомайском районе явка составила 52,3%. Следом идут Мышкинский район (51,6%), Любимский (46,1%) и Пошехонский (45,8%).

В Рыбинске явка составляет 22,8% процентов в Волжской ТИК и 20,8% процентов в Пролетарской ТИК

Явка на выборах в муниципалитет города Ярославля, по данным облизбиркома, на 18 часов выросла до 25,8%.

По районам областного центра явка распределилась следующим образом: Дзержинский район — 25,09%; Заволжский — 27,1%; Кировский — 29,11%; Красноперекопский — 24,65%; Ленинский — 27,42%; Фрунзенский — 25,58%.

В Ярославле все избирательные участки оснащены специальной техникой, позволяющей обеспечить прозрачность процедуры голосования и подведения итогов. На постоянных избирательных пунктах установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), которые позволяют сканировать и распознавать бумажные бюллетени, производить их подсчет и выводить протокол голосования. Есть видеокамеры, которые обеспечивают онлайн-трансляцию хода выборов в сети Интернет.

Голосование завершится в 20 часов.