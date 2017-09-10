Москва, 10 сентября, 2017, 19:18 — ИА Регнум. Заместитель главы ЦИК Николай Булаев считает, что на предстоящих президентских выборах, которые состоятся в РФ в 2018 году, по месту пребывания проголосуют более 3 млн человек. Об этом он заявил 10 сентября в рамках онлайн-марафона «Ночь выборов 2017», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Теперь избиратели смогут проголосовать по месту фактического пребывания, а не по месту регистрации, предварительно подав заявление в территориальной избирательной комиссии, в участковой комиссии, а также в МФЦ и на портале госуслуг.

«Что касается пресловутого «мобильного избирателя», мы получили в итоге, если мне не изменяет память, 226 тыс. заявлений», — рассказал Булаев.

Он считает, что это хороший показатель, который позволил в полной мере протестировать возможности программы в преддверии президентских выборов.

«Мы понимаем, что в рамках президентской кампании, конечно, цифра будет значительно выше 3 млн человек. Нам надо с этой работой справиться, потому что есть ошибки при написании заявлений», — объяснил он.

Напомним, что 10 сентября в регионах РФ проходят выборы различного уровня. В 16 субъектах выбирают глав, в шести — депутатов законодательных (представительных) органов власти, в 11 — столичных депутатов, в Якутске выбирали мэра.