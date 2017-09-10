Нарушений на выборах главы Карелии пока не нашли, но есть недочёты
Петрозаводск, 10 сентября, 2017, 19:12 — ИА Регнум. Нарушений на выборах главы Карелии к 18:25 10 сентября не зафиксировано. Были определённые недочёты, связанные с реализацией избирательных прав отдельных граждан. Но называть их нарушениями председатель республиканской ЦИК Алексей Бахилин не стал, передает корреспондент ИА REGNUM.
Он рассказал об одном из таких случаев, в разрешение которого пришлось вмешаться представителям Центризбиркома Карелии.
«Например, случай с голосованием по специальным маркам: женщина из города Питкяранта по личным обстоятельствам не могла голосовать по месту прописки, должна была находиться в Петрозаводске, — поведал Алексей Бахилин. — Как и положено, написала заявление в УИК Питкяранты, получила право голоса в другом городе. Но в участковой избирательной комиссии столицы Карелии не поняли, как именно должен голосовать этот человек. Члены ЦИК выехали в эту участковую комиссию, разъяснили коллегам из УИК правила такого голосования. В частности, помощь оказал уполномоченный по правам человека в республике Александр Шарапов».
Напомним, со специальными марками голосуют избиратели, которые с 5 по 9 сентября (не позднее 14:00) написали заявление по месту регистрации в УИК, чтобы голосовать на специальных избирательных участках не по месту прописки. Такие специальные комиссии есть в каждом районе Карелии — везде по одной, кроме Петрозаводска, в региональной столице их четыре.
Сегодня в республике проходят выборы главы региона, глав городских и сельских поселений 27-ми муниципальных образований и девяти районов. Кроме того, в 11 районах и одном городском округе выбирают депутатов в органы местного самоуправления. В четырех районах республики проходят местные референдумы.
Читайте также: В Карелии проходят референдумы, на которых решают судьбу порта и НПЗ
Как уже сообщало ИА REGNUM, к 18:00 за кандидатов в губернаторы свои голоса отдали 125 322 человека. Это 23,51% от общего числа избирателей республики. Избирательные участки в Карелии открылись в 08:00 и закроются только в 22:00.
Прямые выборы руководителя республики пройдут в Карелии впервые с 2002 года. В 2006, 2010 и 2012 годах глава региона назначался президентом через процедуру утверждения Законодательным собранием региона.