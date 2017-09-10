Петрозаводск, 10 сентября, 2017, 19:12 — ИА Регнум. Нарушений на выборах главы Карелии к 18:25 10 сентября не зафиксировано. Были определённые недочёты, связанные с реализацией избирательных прав отдельных граждан. Но называть их нарушениями председатель республиканской ЦИК Алексей Бахилин не стал, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА «Республика Карелия» Алексей Бахилин

Он рассказал об одном из таких случаев, в разрешение которого пришлось вмешаться представителям Центризбиркома Карелии.

«Например, случай с голосованием по специальным маркам: женщина из города Питкяранта по личным обстоятельствам не могла голосовать по месту прописки, должна была находиться в Петрозаводске, — поведал Алексей Бахилин. — Как и положено, написала заявление в УИК Питкяранты, получила право голоса в другом городе. Но в участковой избирательной комиссии столицы Карелии не поняли, как именно должен голосовать этот человек. Члены ЦИК выехали в эту участковую комиссию, разъяснили коллегам из УИК правила такого голосования. В частности, помощь оказал уполномоченный по правам человека в республике Александр Шарапов».

Напомним, со специальными марками голосуют избиратели, которые с 5 по 9 сентября (не позднее 14:00) написали заявление по месту регистрации в УИК, чтобы голосовать на специальных избирательных участках не по месту прописки. Такие специальные комиссии есть в каждом районе Карелии — везде по одной, кроме Петрозаводска, в региональной столице их четыре.

Александр Батов ИА REGNUM Выборы в Карелии

Сегодня в республике проходят выборы главы региона, глав городских и сельских поселений 27-ми муниципальных образований и девяти районов. Кроме того, в 11 районах и одном городском округе выбирают депутатов в органы местного самоуправления. В четырех районах республики проходят местные референдумы.

Читайте также: В Карелии проходят референдумы, на которых решают судьбу порта и НПЗ

Как уже сообщало ИА REGNUM, к 18:00 за кандидатов в губернаторы свои голоса отдали 125 322 человека. Это 23,51% от общего числа избирателей республики. Избирательные участки в Карелии открылись в 08:00 и закроются только в 22:00.

Прямые выборы руководителя республики пройдут в Карелии впервые с 2002 года. В 2006, 2010 и 2012 годах глава региона назначался президентом через процедуру утверждения Законодательным собранием региона.