Вашингтон, 10 сентября, 2017, 18:52 — ИА Регнум. Город Санкт-Петербург, который расположен в штате Флорида (США), готовится принять основной удар урагана «Ирма». Об этом, как передает RT, заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Наса Ураган Ирма из комоса

«Направление главного удара «Ирмы» приходится на город Санкт-Петербург, — говорит Вильфанд. — Это будет действительно ужасный удар».

При этом глава Гидрометцентра добавил, что влияние циклона на территории Российской Федерации ощущаться не будет.

«Меня спрашивали, будет ли влияние этих циклонов ощущаться на территории нашей страны, — говорит Вильфанд. — Нет, конечно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ирма» — самый тяжелый из когда-либо зарегистрированных ураганов в Карибском море. ООН предполагает, что более 37 млн человек могут пострадать от «удара стихии».

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