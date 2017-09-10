Москва, 10 сентября, 2017, 18:44 — ИА Регнум. В ходе Единого дня голосования есть данные о 340 нарушениях на избирательных участках. Об этом заявил в эфире онлайн-марафона «Ночь выборов 2017» координатор ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» Роман Коломойцев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

«В общей сложности сейчас поступило около 340 сообщений о возможных нарушениях. Наши наблюдатели отрабатывают по возможности и пресекают дальнейшие нарушения, если это возможно», — отметил он.

Кроме того, он рассказал, что сообщения присылают не только организации, которые входят в ассоциацию, но и другие мониторинговые группы, предоставляющие свои данные в открытом доступе. Например, ассоциация собирает сообщения от общественного движения наблюдателей «Сонар», а также от «Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос».

Напомним, что 10 сентября проходит Единый день голосования. В 16 регионах выбирают глав, в шести — депутатов законодательных собраний. В Москве стартовал онлайн-марафон «Ночь выборов 2017», который собрал на одной площадке известных политологов, политиков, блогеров, журналистов и социологов.