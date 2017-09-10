Кронштадт, Санкт-Петербург, 10 сентября, 2017, 18:36 — ИА Регнум. По факту аварийной посадки легкомоторного воздушного судна в районе острова Кронштадт в Санкт-Петербурге проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

(сс) AlexandrVe Храбрый самолетик

Инцидент произошел в воскресенье, 10 сентября, в районе улицы Восстания.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа в составе следователей и криминалистов, — говорится в сообщении. — По предварительным данным, пострадавших нет».

В настоящее время выясняются причины аварийной посадки легкомоторного самолета.