Чебоксары, 10 сентября, 2017, 18:32 — ИА Регнум. В Чувашии лидером по явке стал Батыревский район, где проходят довыборы депутатов двух сельских поселений: на участки пришли свыше 98% избирателей. Минимальная избирательная активность, как и ранее, отмечена в городах, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ЦИК Чувашии.

Cap.p.ru В Канаше

По состоянию на 15:00 часов, максимальная явка зарегистрирована в Батыревском районе — 98,31%: здесь в двух одномандатных округах выбирают депутатов от двух сельских поселений. Общая численность зарегистрированных здесь избирателей — 119, из них проголосовали 116. На втором месте по уровню явки — Урмарский район (94,2%), где проходят дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Бишевского сельского поселения. При 69 зарегистрированных избирателей в округе на 15:00 проголосовали 64. В числе лидеров по явке также Козловский район (87,5%) и Алатырский район (82,3%) — в целом в списки избирателей здесь внесены соответственно 55 и 779 человек.

Cap.ru Явка избирателей в Чувашии на 15:00 часов. Данные ЦИК республики

Минимальная явка по-прежнему на довыборах в городах: в Новочебоксарске к 15:00 часам проголосовали 27,03% (в списки включены 4 тыс. избирателей), в Канаше — 22,45% (включены в списки 4,8 тыс. избирателей), в Чебоксарах — менее 17%.

Отметим, что в Новочебоксарске работают два избирательных участка, здесь проходят дополнительные выборы депутата городского собрания. Количество избирателей, включенных в список на данном участке, составляет порядка 4 тыс. человек. В Канаше проходят довыборы в городское собрание депутатов, будет замещено три мандата — общее число избирателей в трёх одномандатных округах, где проходят выборы, составляет 4473 человека.

В столице Чувашии проходят дополнительные выборы в Государственный совет Чувашии и городское собрание депутатов Чебоксар (ЧГСД), где будет замещено по одному мандату. На 15:00 часов явка на довыборы в республиканский парламент по Центральному одномандатному округу составила в среднем 13,7%, что значительно ниже прошлогоднего уровня: в 2016 году на выборах в Госсовет по данному округу к 15:00 проголосовало 31,02% избирателей. Напомним, данный округ включает в себя часть улиц Ленинского и Московского района Чебоксар, здесь насчитывается порядка 40 тыс. избирателей.

На довыборах в ЧГСД к полудню по одномандатному округу №17 проголосовало 16,72% избирателей (в 2015 году в данном округе — 31,32%). Здесь зарегистрировано 18 тыс. избирателей,

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии работают 110 избирательных участков. Помимо дополнительных выборов в Госсовет, проходят выборы в органы местного самоуправления в 18 районах и трёх городах — Чебоксары, Канаш, Новочебоксарск. Всего замещаются 18 мандатов в Собраниях депутатов районного и городского уровней (Чебоксары, Канаш и Новочебоксарск, а также Алатырский, Канашский, Порецкий, Цивильский, Чебоксарский, Шемуршинский и Ядринский районы) и 52 мандата депутатов сельских и городских поселений.