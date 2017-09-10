Астрахань, 10 сентября, 2017, 18:29 — ИА Регнум. На выборах депутатов городской думы Астрахани, которые проходят в регионе в единый день голосования, произошёл громкий инцидент. На одного из кандидатов совершено нападение.

stux Зеленый

По сообщению очевидцев, на претендента на депутатское кресло по одномандатному избирательному округу № 8 от «Единой России» Александра Тукаева облили зелёнкой неизвестные, действовавшие, предположительно, по заказу одного из его оппонентов, пишет издание «Астраханские новости».

«Это метод борьбы трусов и идиотов, но не политиков. Тех, кто сделал надо наказывать, чтобы неповадно было», — прокомментировал на своей странице в Facebook руководитель Астраханского отделения партии «Гражданская сила» Александр Алымов.

Сообщается, что нападение на кандидата в депутаты было совершено 10 сентября во второй половине дня у дома № 23а по улице Красноармейская. На Тукаева и его помощника напали несколько молодых людей. Они применили к кандидату и его помощнику физическое насилие, после чего облили зелёнкой.

По другой версии, депутат находился в своей машине, когда неожиданно к ней подбежал злоумышленник и бросил обрезанную бутылку с зеленкой в автомобиль.

По словам самого потерпевшего, у него сильно пострадал глаз, им Тукаев практически ичего не видит.

Расследованием инцидента уже занялась полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября астраханцы выбирают депутата областной думы по 26-му одномандатному избирательному округу. На замещение вакантного мандата претендуют четыре кандидата: Рафик Гаджиев (от КПРФ), Николай Арефьев (от ЛДПР), Галина Морозова (от «Справедливой России») и Татьяна Улезко, выдвинутая региональным отделением «Единой России».

Кроме того, жители региона определят и будущих депутатов городской думы Астрахани по одномандатным избирательным округам N8, 11. Так же в регионе проходят дополнительные выборы в советы муниципальных образований Володарского, Енотаевского, Икрянинского, Красноярского, Наримановского, Черноярского районов, города Ахтубинска, рабочего поселка Лиман. В 12-ти сельсоветах будут избраны новые главы.