Кронштадт, Санкт-Петербург, 10 сентября, 2017, 18:27 — ИА Регнум. В районе улицы Восстания в Кронштадте (входит в состав Санкт-Петербурга) днем 10 сентября совершил аварийную посадку легкомоторный самолет. По предварительным данным, пострадавших нет. Органы Следственного комитета на транспорте начали доследственную проверку.

Ratel.kz Легкомоторный самолет

Как сообщают СМИ, легкий самолет с помощью парашютной системы совершил нештатную посадку на воду Финского залива в зарослях прибрежных камышей. Находившиеся на борту три человека при этом не пострадали.

На место происшествия выехала следственная группа в составе следователей и криминалистов.

«После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств происшедшего, этому случаю будет дана правовая оценка», — пообещали в СЗ СУ СКР на транспорте.