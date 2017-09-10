Москва, 10 сентября, 2017, 18:26 — ИА Регнум. Канцлеру Германии Ангеле Меркель нужно вспомнить о роли России в объединении ФРГ. Об этом сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter.

Dmitry Rozhkov Алексей Пушков

«К сведению Меркель: если что и сравнивать с объединением Германии, так это воссоединение России с Крымом после периода искусственного разделения», — написал Пушков.

Сенатор также добавил, что канцлеру Германии следовало бы вспомнить о роли России в падении Берлинской стены, а не заниматься ложными сравнениями.

«Не Киеву немецкий народ обязан своим единством», — добавил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в интервью изданию Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung сообщила, что Берлин не может смириться с принадлежностью Крыма России.

«Если я, к примеру, слышу, что нужно просто признать российскую аннексию Крыма, я рассуждаю так: а что бы произошло, если бы тогда к нам в ГДР было бы такое отношение, под девизом «Германия поделена, тут ничего не изменить», — сказала канцлер Германии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.

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