Москва, 10 сентября, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Член президентского Совета по развитию гражданского общества Александр Брод уверен, что искусственного повышения явки на избирательных участках в ходе выборов 10 сентября нет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные участки № 750 и № 751 в Москве

Он прокомментировал явку в регионах, учитывая опыт прошлых лет:

«Раньше регионы соревновались друг с другом, как «нарисовать» явку. Зачастую это приводило к абсурдным явлениям, когда она достигала 90−100%. Сейчас принципиальная позиция Центральной избирательной комиссии направлена против любых форм административного давления на избирателя и подкупа».

Он признался, что есть информация из некоторых регионов о возможном «подвозе» граждан, незаконной агитации, но, в целом, искусственного завышения явки нет нигде.

«Это хороший показатель. В тех, регионах, где голосование уже завершилось или в близком завершении, явка на уровне прежних лет», — добавил он.

Однако, по мнению Брода, интерес к выборам не всегда высок. Он зависит от вида избирательных кампаний и количества агитации:

«Надо различать и виды избирательных кампаний. Например, традиционно повышенный интерес вызывают выборы главы государства, депутатов Государственной думы, а региональные и местные выборы привлекают меньшее внимание».

Он признался, что критической ситуации на этих выборах не видит. Александр Брод отметил, что низкие показатели явки на избирательных участках — это лишь повод задуматься как организаторам, так и кандидатам.

«Если сравнивать с США (нас почему-то любят с ними сравнивать), в Нью-Йорке, например, выборы показали явку 33−35%. Данные по Мордовии — 33%. То есть такой критической ситуации я не вижу. Если говорить о Москве, то председатель Московской городской избирательной комиссии признал, что недостаточно велось информирование избирателей. Это повод задуматься не только организаторам выборов, но и кандидатам, которые не проявили должной активности. Ещё у нас есть время до конца выборов, чтобы подвести итоги, но самое главное — мы перестали гнаться за этими показателями, а также искусственно нагнетать явку. Я считаю, это тоже одно из достижений избирательных процессов последнего времени», — подчеркнул Александр Брод.

Напомним, что в Единый день голосования, 10 сентября, стартовала «Ночь выборов» в московском коворкинге DI Telegraph. В рамках онлайн-марафона эксперты высказывают своё мнение по отношению к ситуации на избирательных участках России.