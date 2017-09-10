Старая Русса, Новгородская область, 10 сентября, 2017, 18:04 — ИА Регнум. В городе Старая Русса Новгородской области благодаря выборам и размещённому на территории курорта «Старая Русса» избирательному участку №1828 вход на курорт сделали бесплатным — но не для всех желающих, а только для тех, кому необходимо проголосовать. При этом о цели визита посетителей спрашивает кассир у проходной, сообщает интернет-издание «53 новости».

53news.ru Голосуйте бесплатно. Объявление на избирательном участке в городе Старая Русса Новгородской области

"Согласно правилам здравницы, действительно, в выходные и праздничные дни в курортный парк вход платный — 50 рублей. Но сегодня для горожан, проходящих на свой избирательный участок, расположенный в первом корпусе курорта, турникет открывается без оплаты. Для этого нужно только осведомить сотрудников проходной, с какой целью заходишь», — сообщает издание, отмечая, что этот вопрос вызвал негодование у одной из избирательниц.

Женщина развернулась и ушла, не проголосовав, а позже написала о произошедшем в соцсетях.

В настоящее время у центрального входа на курорт висит объявление о том, что вход на избирательный участок №1828 10 сентября свободный. Жители Старой Руссы всё равно выплёскивают своё возмущение в соцсетях.

«Неужели на один день нельзя было открыть турникеты для всех? В прошлые выборы такой проблемы не было. Даже если бы кто-то прошел гулять бесплатно — это не катастрофа. 50 руб. — цена вопроса! Мелочно и мерзко», — пишет местная жительница.

Наблюдатель от одной из партий ответил ей, что попал на этот избирательный участок как наблюдатель, заплатив 50 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области сегодня, 10 сентября, выбирают губернатора.