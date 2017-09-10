Ленинградская область, 10 сентября, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Иностранные наблюдатели из Испании, Италии и Франции побывали сегодня, 10 сентября, на избирательных участках Ленинградской области, где проходят дополнительные выборы депутата Государственной думы по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу №112, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Leningrad-reg.izbirkom.ru Выборы в Ленинградской области

Европейский наблюдатель, депутат итальянской партии «Лига Севера» Джанлука Савоини, оценивая избирательный процесс, сравнил выборы в Ленобласти с недавними президентскими выборами во Франции.

«Необходимо защищать демократические выборы, потому что в некоторых странах, европейских в том числе, решение о выигравших и проигравших сторонах принимается зачастую лоббирующими партиями. Например, так происходит во Франции. Политический истеблишмент — за Макрона. Средства массовой информации, телевидение, газеты, звезды, футболисты активно рекламируют образ Макрона. Происходит тотальное промывание мозгов. Я считаю, что это не демократия. Я предпочитаю ту демократию, которую вижу в России — с прозрачными урнами. И мы видим, что люди голосуют действительно независимо, никто не агитирует», — сказал Джанлука Савоини.

Наблюдатель также добавил, что ему нравится то, как организован избирательный процесс в Ленинградской области. «Похоже на то, как это работает в европейских странах. Но русское гостеприимство наше превосходит, конечно же», — пояснил итальянский депутат.

Другие иностранные наблюдатели также отметили, что выборы в Ленинградской области во многом похожи на выборы в их странах, но есть и важные отличия. Например, в Испании бюллетень в урну опускают работники избирательной комиссии, а не граждане. Также наблюдатели были искренне удивлены полнотой информации о кандидатах, которую они увидели на избирательных участках.

«В Испании не дается никакой информации о кандидатах: ни о его гражданском статусе, ни о его доходах. Только когда на федеральном уровне проходят выборы, благодаря СМИ мы узнаем о них всё. Нет обязанности предоставлять такую информацию. Только когда они уже выбраны, она раскрывается. Но уже поздно», — рассказал о голосовании «вслепую» Педро Маурино.

Французский наблюдатель также отметил полноту информации о кандидатах на российских избирательных участках, добавив, что в остальном выборные процессы похожи.

Как сообщало ИА REGNUM, избирательная комиссия Ленинградской области проверяет информацию о фактах незаконной агитации, отсутствии печатей на бюллетенях, о массовом подвозе избирателей к участкам и вбросах бюллетеней в ходе текущих выборов.

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Наблюдатель из Италии отметил, что представляет партию, которая первой из всех парламентских организаций его страны выступила против санкций в отношении России, а также была первой европейской делегацией, посетившей Крым. Кроме того, он отметил, что внимание всех стран будет приковано к предстоящим в России выборам президента.

«Разница заключается в том, что президент России Владимир Путин действительно может определять будущее России и влиять на него. В то время как президент Америки Дональд Трамп не решает судьбу страны, её решает политический истеблишмент. Именно старый политический истеблишмент руководит европейской политикой. И, конечно же, эта политика — против Дональда Трампа, наших европейских стран и против России», — добавил Джанлука Савоини.

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Напомним, в единый день голосования 10 сентября 2017 года в Ленинградской области проходят выборы депутатов разных уровней власти. Наибольшее внимание привлекают дополнительные выборы депутата Государственной Думы VII созыва по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу №112. Здесь разыгрывается мандат Сергея Нарышкина, который сразу после победы на выборах в прошлом году был назначен президентом России Владимиром Путиным на пост главы Службы внешней разведки.

Также избирателям предстоит выбрать депутата Законодательного собрания Ленинградской области VI созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 9, мандат которого освободился после ухода Дмитрия Василенко сенатором от Ленобласти в Совет Федерации.