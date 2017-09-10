Лондон, 10 сентября, 2017, 18:01 — ИА Регнум. Десятки тысяч демонстрантов вышли 9 сентября на улицы Лондона в знак протеста против Brexit, сообщает Die Tagesschau.

moritz320 Евросоюз и его проблемы

Мирная демонстрация с многочисленными флагами Евросоюза сопровождалась концертом поп-музыканта Боба Гелдофа. У здания парламента состоялся митинг, организованный участниками «Народного марша за Европу», одетых в желто-синюю одежду (цвета флага ЕС).

Как сообщают эксперты, мирная демонстрация прошла «не вовремя» для сторонников Brexit, так как 11 сентября в парламенте на голосование будет вынесен законопроект, отменяющий закон о присоединении Великобритании к Евросоюзу и о главенстве законов ЕС в стране.

Организаторы утверждают, что марш начали около 10 тыс. демонстрантов, а закончили — 50 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM , 29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из Евросоюза: она подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.

Страна должна будет выйти из ЕС 29 марта 2019 года.