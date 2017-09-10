Вашингтон, 10 сентября, 2017, 17:50 — ИА Регнум. Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) считают, что супервулканы являются более серьезной угрозой для человечества, чем астероиды или Третья мировая война. Соответствующая статья NASA была обнародована газетой The Independent.

Pastorius Супервулкан Везувий

«Около 20 супервулканов разбросаны по всему миру, — отмечается в сообщении. — Специалисты NASA считают, что извержение только одного из них может быть большой угрозой для человечества, чем любой астероид».

По мнению ученых, «проснувшийся» супервулкан может уничтожить 99% населения планеты. Особенно специалисты NASA обращают внимание на Йеллоустонский вулкан, который находится в штате Вайоминг. Размеры вулкана составляют 55 км на 72 км, и внезапное извержение может привести к «вулканической зиме».

Учены разработали план для предотвращения катастрофы. Они предлагают «охлаждать вулкан», прогоняя через скважину воду, которая, нагревшись, будет возвращаться на поверхность и использоваться для выработки электроэнергии.

«Они (ученые NASA) пришли к выводу, что самым простым и логичным было бы как-то остудить супервулкан, — говорится в статье. — Огромная вулканическая кальдера — в данном случае Йеллоустонская — по сути представляет собой гигантский тепловой генератор, эквивалент 6 промышленных электростанций».

По мнению специалистов, данные технологии помогут в будущем предотвратить извержение супервулканов.