Мехико, 10 сентября, 2017, 17:45 — ИА Регнум. Количество жертв землетрясения в Мексике продолжает расти: власти объявили о как минимум 90 погибших, передает 10 сентября Die Tagesschau.

Angelo_Giordano Землетрясение

Президент страны Энрике Пенья Ньето назвал «землетрясение века» — «настоящей катастрофой». Это все — последствия шторма «Катя», вызванного ураганом «Ирма», который бушует в Карибском море уже несколько суток.

Сотрудники службы спасения в штате Оахака сообщили ранее о 71 погибшем, в штате Чьяпас — о 15 жертв, еще четыре человека погибли в штате Табаско.

Более 70 тыс. человек в штате Веракрус остаются без электричества. Многие жители из-за страха до сих пор не возвращаются в свои дома.

Согласно данным Национальной сейсмологической службы Мексики, землетрясение магнитудой 8,2 явилось самым мощным в стране за последние 100 лет, его очаг залегал на глубине 58 км.

Как сообщало ИА REGNUM, вслед за «Ирмой» в Мексиканском заливе образовался тропический шторм «Катя», скорость ветра которого достигает до 120 км/ч, а над Атлантическим океаном — ураган «Хосе».