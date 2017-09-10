Тутаев, Ярославская область, 10 сентября, 2017, 17:29 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области на проходящем одновременно с выборами опросе о переименовании города предотвращен вброс бюллетеней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов.

Около четырех часов дня участке № 4 опроса по переименовании Тутаева, который расположен в отделении ЯРОО АСЖ «Ярославия» наблюдатели от КПРФ предотвратили попытку вброса.

«К урне для опроса подошли трое молодых мужчин. Они ее закрыли со всех сторон и потом к ней подошла молодая девушка. Она вместе со своим бюллетенем, который получила несколько минут назад, попыталась кинуть пачку листов, заполненных в пользу переименования голоса. Там было примерно 20−30 листов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь тутаеского райкома КПРФ Алексей Шаповалов.

Листы не успели оказаться в урне, они имели подписи, печати и все признаки настоящих опросных бюллетеней.

«Комиссия пыталась было сказать, что ничего не видела, но у наблюдателей есть видеозапись происшедшего. Комиссия была вынуждена зафиксировать факт нарушения. Пообещала, что будет разбираться. Девушку отпустили, теперь предстоит выяснить есть ли какая-то ответственность за попытку вброса на опросе», — пояснил заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов.

Это уже третий зафиксированный случай нарушения на опросе, который предан широкой огласке.