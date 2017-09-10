Варшава, 10 сентября, 2017, 17:17 — ИА Регнум. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по громкой связи попросили покинуть пассажирский поезд, которым политик планировал добраться из Польши на Украину. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили

«В нашем поезде находится лицо без права въезда на территорию Украины, — говорится в объявлении, которое прозвучало по громкой связи в вагонах. — Поезд не поедет, пока это лицо не покинет поезд».

Инцидент произошел в воскресенье, 10 сентября, на вокзале польского Пшемышля, когда Саакашвили сел в поезд. Позднее бывший губернатор Одесской области заявил, что обратится в польскую полицию из-за того, что его не хотят везти на поезде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, заявил, что намерен приехать на Украину через КПП «Краковец» 10 сентября в сопровождении «тысяч украинских граждан из Польши».

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