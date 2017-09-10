* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Берлин, 10 сентября, 2017, 17:41 — ИА Регнум. Немецкие спецслужбы сообщили информацию о том, что боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) украли 11 тыс. сирийских паспортов, передает 10 сентября Die Tagesschau.

(сс) Irish Defence Forces Беженцы

Сотрудники уточняют, что данное количество паспортов было похищено в ходе гражданской войны в Сирии за последние несколько лет. Они ссылаются на конфиденциальные документы немецких ведомств: Федерального управления уголовной полиции, МВД и Управление федеральной полиции.

Согласно официальным данным, сотрудники Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев проверили на подлинность около 19 тыс. сирийских паспортов в 2015 году и более 80 тыс. в 2016 году.

Сообщается, что в 2015 году было обнаружено 800 поддельных сирийских паспортов, а в 2016 году — 8625.

Таким образом, представители немецких спецслужб призывают федеральные ведомства страны быть бдительными и предупреждают о том, что в Германию под видом беженцев могут пребыть террористы.