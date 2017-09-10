Пенза, 10 сентября, 2017, 17:17 — ИА Регнум. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в числе первых проголосовал в Единый день голосования. Как сообщает ИА REGNUM, исполнив свой гражданский долг, глава региона подчеркнул высокую значимость участия людей в выборах депутатов регионального парламента.

Правительство Пензенской области Губернатор Иван Белозёрцев

«От работы законодательного органа, от людей, которых изберут сегодня жители Пензенской области, во многом будет зависеть дальнейшее развитие нашего региона. Законодательное собрание принимает законы, направленные на развитие промышленности, бизнеса, всех сфер деятельности, в том числе и законы, которые социально защищают наших граждан», — отметил губернатор.

Он также обратил особое внимание на качества, которыми должны обладать будущие депутаты.

«Очень важно, чтобы в Законодательное собрание вошли люди достойные, профессиональные, уважаемые. Я надеюсь, что жители Пензенской области сделают правильный выбор. Надеюсь, что наши граждане проявят политическую и гражданскую активность, придут на избирательный участок и проголосуют за того кандидата, который им близок, проголосуют за партию, которая близка по идеям, программе и видению будущего города, района, села», — резюмировал Белозерцев.

Напомним, в Пензенской области проходят выборы в региональное Законодательное собрание VI созыва. Избирают 36 парламентариев: 18 депутатов — по одномандатным округам, 18 — по партийным спискам. Для прохождения на выборы в Заксобрание партиям достаточно преодолеть 5-процентный барьер. По единому округу от 10 политических партий зарегистрировано 410 кандидатов на, на 18 одномандатных округах от 4 партий зарегистрировано 69 кандидатов и 2 в порядке самовыдвижения (71 кандидат).