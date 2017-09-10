Москва, 10 сентября, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций (ООН) Владимир Ельченко должен извиниться за свою бестактность. Об этом написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter.

Un.org Владимир Ельченко

«Представитель Украины в ООН должен извиниться за свою бестактность, — написал Пушков. — По профессии он дипломат. Идти по пути Парасюка (Владимир Парасюк) и Фарион (Ирина Фарион) не делает ему чести».

Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко восхитился стилем работы нового постпреда России при ООН Василия Небензи.

По словам украинского дипломата, Небензя не похож на покойного постпреда России при ООН Виталия Чуркина и не демонстрирует «злобу» и «хамство» в отношении Украины.

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