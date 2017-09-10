Москва, 10 сентября, 2017, 16:55 — ИА Регнум. Выступая на дебатах в рамках онлайн-марафона «Ночь выборов 2017» в Москве, известный политолог и директор «Института политической социологии» Вячеслав Смирнов рассказал, почему выборы не имеют популярности среди молодого поколения. По его мнению, молодёжь России лучше всех понимает, что законодательная власть не влияет на жизнь людей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Единый день голосования

«Молодёжь не ходит голосовать, потому что она лучше, чем остальные, чувствует, что законодательные органы, особенно нижнего уровня, муниципального, девальвировались — они никак не влияют на жизнь людей», — рассказал Смирнов.

Он считает, что современную молодёжь во время избирательных кампаний волнует один главный вопрос — «Как скажутся выборы и этот кандидат на их конкретном ежегодном доходе?»

Эксперт отметил, что на сегодняшний день избирательные кампании нацелены на контакт с «классическим» избирателем:

«Это женщина-бюджетник, как правило, мать-одиночка с 1−2 детьми и её мама-пенсионерка. Это классический избиратель. Они вот сейчас, взявшись за руки, идут на избирательный участок».

Также Смирнов сомневается, что можно разделить интересы молодёжи и других людей. Он считает, что есть интересы людей, которые хотят развиваться и быть свободными:

«Но это не обязательно молодёжь, это может быть и 70-летний старик. Это не вопрос возраста».

В связи с этим, он пришел к выводу, что необходимо «перезагрузить» политическую систему в России и ориентироваться на прогресс.

Напомним, что 10 сентября в регионах РФ проходит Единый день голосования, в 16 из них выбирают глав.