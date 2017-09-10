Брюссель, 10 сентября, 2017, 16:56 — ИА Регнум. ЕС помогает жертвам ураганам «Ирма» из космоса, а точнее: из антикризисного центра ЕС в Брюсселе, где специалисты круглосуточно наблюдают за ходом урагана по спутниковым снимкам, пишет сентября Die Tageschau.

Наса Ураган Ирма из комоса

Благодаря передовым технологиям именно из Брюсселя координируется деятельность спасательных служб в тех регионах, где сильны последствия «Ирмы», а также в регионах, где ураган бушует до сих пор.

Сотрудникам центра помогают четкие и подробные снимки с мест происшествий, поставляемые программой мониторинга окружающей среды Copernicus, реализуемой Европейским космическим агентством со штаб-квартирой в Брюсселе.

Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Христос Стилианидис сообщил, что «еще перед нашествием «Ирмы» в Карибском море, сотрудники антикризисного центра ЕС уже были мобилизованы и связывались со своими людьми на местах».

Стилианидис добавил, что программа Copernicus предоставила 28 карт, где бушевала «Ирма», а также труднодоступных мест, жители которых серьезно пострадали от последствий урагана. В целях безопасности людей, сотрудники центра координировали действия спасательных служб.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, «Ирма» — самый тяжелый из когда-либо зарегистрированных ураганов в Карибском море. ООН предполагает, что более 37 млн человек могут пострадать от последствий урагана «Ирма», самого тяжёлого из когда-либо зарегистрированных в Карибском море.