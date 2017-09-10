Москва, 10 сентября, 2017, 16:50 — ИА Регнум. 10 сентября в Москве стартовал онлайн-марафон «Ночь выборов 2017». С 14:00 до 2:00 в нём примут участие около 200 политиков, политологов, блогеров, социологов и журналистов.

Онлайн-марафон «Ночь выборов»

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, первые спикеры начали выступление с дискуссии о проблемах привлечения молодых людей на избирательные участки. Политолог Дмитрий Гусев считает, что эти проблемы действительно есть, потому что с молодёжью о политике не говорят. К тому же, местные законодательные органы девальвируются, поэтому молодое поколение теряет интерес к выборам.

В рамках марафона организаторы запустили конкурс selfie с избирательных участков, которые должны быть опубликованы в социальных сетях и помечены хештегом #ночьвыборов2017. Обладатели самого неординарного фото получат футболки с логотипом марафона, спиннеры или ручные фонарики.

«Ночь выборов 2017» проходит 10 сентября, в Единый день голосования, в коворкинге DI Telegraph. Она продлится до закрытия всех избирательных участков. Участники смогут вступить в политический баттл в формате клуба WTF с представителями партий, задать все интересующие вопросы, а также вступить в живые дебаты на площадке «Хайп-парк».