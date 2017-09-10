Ярославль, 10 сентября, 2017, 18:48 — ИА Регнум. В Тутаеве (Ярославская область) 10 сентября проводится опрос по выявлению мнения населения о переименовании города в Романов-Борисоглебск, он начался в 8:00 мск. По решению муниципального совета города образованы семь опросных пунктов, проголосовать там можно до 20:00 мск.

Алексей Колесников ИА REGNUM Опрос АКСИО-Тутаев

На всех семи опросных пунктах работают представители агентства «Красная весна». По их данным, явка невысокая: к 18:00 она составила 9 тыс. 317 человек, что составляет 27,51% от числа зарегистрированных избирателей. Наблюдатели считают явку при помощи счетчиков и видеорегистраторов.

С официальными данными их информация расходится: по словам секретаря комиссии по проведению опроса Елены Самойленко, по состоянию уже на 14:00 мск в опросе приняли участие 8 тыс. 90 человек. Наибольшая явка на двух участках, расположенных в здании ДЮСШ №1 и в здании департамента культуры. На каждом из них проголосовало более 1,5 тыс. человек.

Не обошлось и без инцидентов. Ещё до начала голосования на опросном пункте под номером 5 в МОУ СОШ № 4 «Центр образования» председатель комиссии Ефрем Щураковский не пустил корреспондента ИА Красная весна в помещение для голосования. По словам председателя комиссии, документы журналиста были ненадлежащего образца.

Алексей Колесников ИА REGNUM Опрос АКСИО-Тутаев

Отметим, что опрос, проводимый в Тутаеве, не является референдумом, поэтому председатель комиссии, равно как и любой её член, не могут ограничивать деятельность никого из присутствующих на участке. В целом законодательство России вообще никак не регламентирует процедуру проведения опроса, равно как и статус председателя опросной комиссии. Журналист вызвал сотрудников полиции, после чего был допущен в помещение опросного пункта.

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Еще одно нарушение импровизированного «голосования» было зафиксировано другим журналистом в 10:55 мск на опросном пункте № 7 в Департаменте культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района. Там неизвестный мужчина опустил в урну пачку бюллетеней с галочками за переименование Тутаева.

Аналогичный вброс бюллетеней произошёл в 12:11 мск в уже упоминавшемся опросном пункте № 5. В обоих случаях представители СМИ зафиксировали происходящее на видео.

Кроме того, в 14:32 к журналисту обратилась пожилая женщина, сообщившая о том, что она уже проголосовала на трёх из семи опросных пунктах, что противоречит Положению о проведении опроса, разработанного и принятого муниципальным советом Тутаева. После беглого просмотра первых часов записи видеорегистраторов с участков удалось обнаружить целые семьи, блуждающие между опросными пунктами и голосующие на каждом из них.

Алексей Колесников ИА REGNUM Опрос АКСИО-Тутаев

Заместитель председателя опросной комиссии Светлана Кузнецова заявила, что на участке, который расположен в школе № 4, наблюдатели зарегистрировали две попытки вброса. Люди написали заявление, они просили остановить опрос, чтобы опечатать подозрительные листы для голосования, но комиссия отказала под предлогом, что людей пришло голосовать много.

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Наблюдающий за ходом опроса в Тутаеве депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов заявил ИА REGNUM, что никакой правовой основы этот опрос не имеет и решение о переименовании города уже принято.

«Госдума уже приняла решение о переименовании города в первом чтении. Во втором ждут поправок. Наверное, власть решила вооружиться общественным мнение перед принятием закона во втором чтении», — сказал Шурчанов.

Напомним, ранее в Тутаеве уже поднимался вопрос о переименования города: до 1918 года Тутаев носил имя Романов-Борисоглебск, потом его переименовали в честь погибшего в 1918 году красноармейца Ильи Тутаева. В ноябре 2016 года по предложению Ярославской областной думы Госдума России приняла в первом чтении законопроект о переименовании города.

Во втором чтении принятия законопроекта не произошло. В декабре 2016 года врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов пообещал жителям города провести по этому вопросу референдум. Позже выяснилось, что такой референдум провести невозможно, так как переименование города не относится к вопросам местного значения. При этом общественники неоднократно заявляли о сомнительности соцопросов, в которых якобы за переименование проголосовало 75% жителей города.

Алексей Колесников ИА REGNUM Опрос АКСИО-Тутаев

2 сентября в Тутаеве прошел масштабный опрос по переименованию города, который проводили более 120 интервьюеров Федерального Агентства по культурно-социальным исследованиям общества (АКСИО).

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Своё мнение высказали 6641 человек, то есть более 16,43% жителей города. Из них за переименование Тутаева в Романов-Борисоглебск отдали свои голоса 1748 человек (26,32%). За сохранение нынешнего названия города, Тутаев, высказались 4874 человека (73,39%).

Опрос стартовал 2 сентября в 10:00 мск и завершился в 18:00 мск. Жителям Тутаева задавался один вопрос: «Поддерживаете ли Вы переименование города в Романов-Борисоглебск?». Подведение итогов опроса и подсчет голосов проходило в городе Тутаев в условиях прямой видеотрансляции в соцсетях.