Пассажирам поезда, в котором находится Саакашвили, предложили автобусы
Львов, Украина, 10 сентября, 2017, 16:40 — ИА Регнум. Пассажирам поезда «Перемышль — Киев», в котором экс-президент Грузии Михаил Саакашвили направлялся на Украину, предложили пересесть на автобусы. Об этом, как передает «Украинская правда», стюарды сообщили пассажирам поезда через громкоговоритель.
«Из-за ситуации, которая сложилась с отправлением поезда, пассажиры для проезда на Украину могут обратиться к дежурному по вокзалу и выехать автобусом», — отмечается в сообщении.
При этом власти Украины обещают компенсировать стоимость билетов пассажирам, которые не смогли выехать на «Интерсити».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не смог въехать на территорию Украины, поскольку украинские пограничники отказались пропускать на свою территорию поезд, на который он купил билет.
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