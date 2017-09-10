Тутаев, Ярославская область, 10 сентября, 2017, 16:17 — ИА Регнум. Жители Тутаева Ярославской области участвуют в опросе и выбирают имя, которое будет носить их город. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тутаев

Одновременно с выборами губернатора в Тутаеве проходит опрос о том, какое имя дать городу. Представлено два варианта — современное название Тутаев и имя, которое носил город до революции — Романов-Борисоглебск. Опрос проводится в семи пунктах.

«На двенадцать часов на 5 пунктах из семи было зарегистрировано около 4 000 проголосовавших. По двум пунктам у меня пока информации нет. Больше всего — 1200 человек — проголосовали в ДЮСШ № 1. На участке, который расположен в школе № 4, наблюдатели зарегистрировали две попытки вброса. Люди написали заявление, они просили остановить опрос, чтобы опечатать подозрительные листы для голосования, но комиссия отказала под предлогом, что людей много пришло голосовать», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя опросной комиссии Светлана Кузнецова.

Глав районной администрации Дмитрий Юнусов отметил, что к трем часам дня, по его сведениям, проголосовало около 10 000 человек.

«Нарушений, по моим данным, на опросе не замечено. Ведется видеонаблюдение, опросные листы выдают по предъявлению паспорта с пропиской. Все как на обычных выборах. А наблюдателей на участках для опроса даже больше, чем на участках, где проходят выборы», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.

Среди наблюдающими за ходом опроса в Тутаеве был и депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов.

«Никакой правовой основы этот опрос не имеет. Госудма уже приняла решение о переименовании города в первом чтении. Во втором ждут поправок. Наверное, власть решила вооружиться общественным мнение перед принятием закона во втором чтении. Явка большая, но участков мало. Поэтому большое столпотворение и в нем трудно увидеть, есть нарушения или нет. Я агитировать не имею права, но поговорил с людьми и услышал мнение, что можно было бы пойти на компромисс и сделать двойное название города, например, Тутаев-Романов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Валентин Шурчанов.

Опрос жителей Тутаева закончится в 20.00 и сразу же начнется подсчет голосов.