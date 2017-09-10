Симферополь, 10 сентября, 2017, 16:10 — ИА Регнум. Депутат Государственного совета Крыма Владислав Ганжара ответил канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая сравнила Украину и Крым с разделением Германии после Второй мировой войны. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает телеканал RT.

Kremin.ru Концерт, посвящённый воссоединению Крыма и Севастополя с Россией

Напомним, Меркель в интервью германскому изданию Frankfurter Allgemeine заявила, что любые призывы к признанию «аннексии» Крыма Россией, это всё равно что во время существования ГДР и ФРГ пытаться оставить все как есть вместо того, чтобы стремиться к объединению.

При этом Меркель явно имела в виду, что в её сравнении, Украина — это ФРГ, а Крым — это ГДР.

На полуострове заявили, что сравнение Меркель явно неуместно и никак не отображает тех процессов, которые протекали в Крыму после распада Советского Союза.

«Это несравнимые вещи, потому что вопрос воссоединения Крыма с Россией исходил из волеизъявления крымчан, которые на протяжении всего периода нахождения полуострова в составе Украины желали вернуться назад», — заявил Ганжара.

Кроме того, депутат напомнил, что объединение Германии обусловлено объективной исторической ситуацией, как и объединение Крыма с Россией. При этом в ГДР не было никакого референдума об объединении.

«Но, к сожалению, спекуляции европейских политиков и бюрократов на теме крымского вопроса продолжаются», — посетовал депутат.